«Северсталь» уступила минскому «Динамо» и потерпела третье поражение кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Северсталь» завершился в пользу белорусского клуба – 3:2.
В составе победителей по шайбе забросили Павел Варфоломеев (8-я минута), Сергей Сапего (32-я) и Виталий Пинчук (36-я). У российского клуба отличились Игорь Гераськин (32-я) и Робин Пресс (35-я).
Таким образом, команда Андрея Разина проиграла третий матч кряду, а «Динамо» прервало серию из двух поражений подряд.
22 сентября «Северсталь» сыграет дома с московским «Динамо», а клуб из Минска примет ЦСКА.
источник: «Советский спорт»