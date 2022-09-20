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«Северсталь» уступила минскому «Динамо» и потерпела третье поражение кряду

Все решил гол Виталия Пинчука.
20 сентября 2022 21:26
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Северсталь» завершился в пользу белорусского клуба – 3:2.

В составе победителей по шайбе забросили Павел Варфоломеев (8-я минута), Сергей Сапего (32-я) и Виталий Пинчук (36-я). У российского клуба отличились Игорь Гераськин (32-я) и Робин Пресс (35-я).

Таким образом, команда Андрея Разина проиграла третий матч кряду, а «Динамо» прервало серию из двух поражений подряд.

22 сентября «Северсталь» сыграет дома с московским «Динамо», а клуб из Минска примет ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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