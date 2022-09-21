СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Амур» уступил «Салавату Юлаеву» в серии буллитов

Команды уже встречались два дня назад.
21 сентября 2022 14:29
автор: Александр Поволоцкий

«Амур» на своем льду проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась серией буллитов (3:2).

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Ярослав Лихачев (7-я минута) и Кэмерон Ли (40). Уфимцы ответили голами Александра Хмелевски (18) и Сергея Шмелева (20). Последний стал автором решающего буллита.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал десять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет восьмым (7 очков).

Напомним, что команды встречались в Хабаровске 19 сентября. Тогда встреча завершилась победой башкирской команды - 2:0.

25 сентября хабаровский клуб сыграет в гостях против «Сочи», а уфимцы днем ранее дома встретятся с минским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 (1:2, 1:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Лихачев (Шаров, Оксентюк), 6:56

1:1 – , 17:59

1:2 – (), 19:36 (бол.)

2:2 – Ли (Руденков, Николишин), 39:11 (бол.)

2:3 - Шмелев, 65:00 РБ

Вратари: Аликин – Ежов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Амур» уступил «Салавату Юлаеву» в серии буллитов
Команды уже встречались два дня назад.
21.09.2022 14:29
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Северсталь» уступила минскому «Динамо» и потерпела третье поражение кряду
Все решил гол Виталия Пинчука.
20.09.2022 21:26
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Куньлунь» обыграл в овертайме ЦСКА
Встреча прошла в подмосковном городе Мытищи.
20.09.2022 21:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Маккиннон стал высокооплачиваемым игроком НХЛ, заключив с «Колорадо» новый долгосрочный контракт
Хоккеист играет за «лавин» с 2013 года.
20.09.2022 19:59
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Коламбус» отреагировал на возможный отказ россиянам в участии в европейских матчах НХЛ
Игры пройдут в ноябре 2022 года.
20.09.2022 19:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Барыс» прервал победную серию «Автомобилиста»
Клуб из Екатеринбурга не проигрывал четыре матча кряду.
20.09.2022 19:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Сибирь» обыграла на своем льду «Нефтехимик»
Команда из Нижнекамска не может одержать первую победу в сезоне.
20.09.2022 17:57
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Олимпийский чемпион Пи-Кей Суббан завершил карьеру в 33 года
О причинах такого решения не уточняется.
20.09.2022 17:00
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Хара объявил о завершении карьеры игрока
Хоккеист является рекордсменом НХЛ по одному из показателей.
20.09.2022 16:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Голкипер сборной России Федотов отказался от иска к призывной комиссии Санкт-Петербурга
В составе национальной команды вратарь выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.
20.09.2022 15:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Рокки Бальбоа — да, Килиан Мбаппе — нет! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Едем играть за страну — это мотивация номер один для всех». Комличенко — о матче Киргизия — Россия
Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал о подготовке к товарищескому матчу в Бишкеке 24 сентября, тренировках Валерия Карпина и ситуации в мире.
«Взяли детей и увели в рабство». Как устроена сборная хозяев чемпионата мира по футболу
«Плеймейкер» рассказывает о сборной Катара - хозяйке ЧМ-2022, которую превратили в уникальную кузницу футбольных кадров.
«Переход из Европы в Азию? Года через три — возможно». Валерий Карпин — о сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке к товарищескому матчу против Киргизии и более отдаленном будущем - как команды, так и своего.
«Возможно, уже не будет шанса сыграть за сборную на большом турнире». Александр Соболев — об отстранении России от Евро-2024
Нападающий сборной России Александр Соболев ответил на вопросы журналистов в преддверии товарищеской игры с Киргизией.
«Готовимся к Киргизии, но хочется играть в футбол». Федор Чалов — о перспективах сборной России
Нападающий сборной России Федор Чалов поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче с Киргизией и официальном отстранении нашей команды от Евро-2024.
Переход новых красных линий! Россия — официально мимо Евро-2024, Белоруссия — мимо Украины
Случилось то, чего все ждали – сборная России теперь уже официально пролетает мимо Евро-2024.
Клад на сто сорок миллионов! За медали чемпионата России фигуристам заплатят как за чемпионат мира
Объявленные суммы призовых на новый сезон, который наша «фигурка» начинает в изоляции из-за санкций, поражают воображение. Теперь заработки призеров внутренних российских соревнований будут вполне сравнимы с крупнейшими международными турнирами.
Свершилось: Месси обошел Роналду по голам с игры! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Похоже, «Зенит» решил играть одними иностранцами. Зачем Малком и Клаудиньо оформляют российские паспорта
Бразильцы Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство. Новость неожиданная, но ее уже подтвердили в «Зените».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика