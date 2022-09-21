«Амур» уступил «Салавату Юлаеву» в серии буллитов

«Амур» на своем льду проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась серией буллитов (3:2).

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Ярослав Лихачев (7-я минута) и Кэмерон Ли (40). Уфимцы ответили голами Александра Хмелевски (18) и Сергея Шмелева (20). Последний стал автором решающего буллита.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал десять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет восьмым (7 очков).

Напомним, что команды встречались в Хабаровске 19 сентября. Тогда встреча завершилась победой башкирской команды - 2:0.

25 сентября хабаровский клуб сыграет в гостях против «Сочи», а уфимцы днем ранее дома встретятся с минским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 (1:2, 1:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Лихачев (Шаров, Оксентюк), 6:56

1:1 – , 17:59

1:2 – (), 19:36 (бол.)

2:2 – Ли (Руденков, Николишин), 39:11 (бол.)

2:3 - Шмелев, 65:00 РБ

Вратари: Аликин – Ежов.