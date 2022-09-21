«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв «Адмирал»

«Металлург» нанес поражение «Адмиралу» в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ.

Матч, который состоялся во Владивостоке, завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Денис Зернов (1-я минута), Владислав Еременко (23) и Филипп Майе (59). У проигравших забил Рудольф Червены (16-я минута).

Таким образом, магнитогорский клуб выиграл третий матч кряду, а клуб из Владивостока проиграл второй поединок подряд. Это второй очный поединок команд за три дня. Ранее «Металлург» выиграл со счетом 2:0.

24 сентября «Адмирал» сыграет на выезде с «Локомотивом», а игроки «Металлурга» дома примет «Куньлунь».