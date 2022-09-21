«Допустили две глупейшие позиционные ошибки». Епанчинцев - о поражении «Амура» от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Амура» назвал причину поражения команды в домашнем матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

Напомним, что хабаровский клуб проиграл в серии буллитов - 2:3.

«Хорошее начало, повели в счете. К сожалению, допустили две глупейшие позиционные ошибки, после которых пропустили два гола. Игра сразу перешла в другое русло, соперник завладел инициативой. Радует то, что ребята нашли в себе силы в пятом матче через день», - цитирует Епанчинцева сайт КХЛ.

Добавим, что «Амур» идет на восьмом месте (7 очков) в турнирной таблице Восточной конференции.

25 сентября хабаровский клуб сыграет в гостях против «Сочи».