«Торонто» хочет вернуть Амирова в команду

Генеральный менеджер «Торонто» хочет вернуть российского форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в команду.

Как сообщает журналист Дэвид Альтер со ссылкой на Кайла Дубаса, «кленовые листья» надеются, что 20-летний хоккеист вернется в клуб после заключительной химиотерапии.

Отметим, что Амиров играет за «Салават Юлаев» на правах аренды.

Напомним, что у хоккеиста обнаружили опухоль головного мозга. Он лечился в Германии. Родион намерен вернуться в спорт и проводит индивидуальные тренировки на льду.