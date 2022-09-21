Никита Кучеров: «Тампа» намерена доказать, что остается сильной командой

Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

По информации журналиста Джо Смита, 29-летний хоккеист заявил, что «молнии» намерены доказывать, что остаются сильной командой. Кучеров также доволен тем, в команду вернулся Владислав Наместников, который сможет привнести разнообразия в игру «Тампы».

Напомним, «молнии» в финальной серии Кубка Стэнли уступили «Колорадо» со счетом 2-4.

В минувшем сезоне Кучеров принял участие в 47 матчах регулярки, в которых набрал 69 (25+44) очков. В плей-офф россиянин сыграл 23 матча и набрал 27 (8+19) очков.