«Локомотив» нанес поражению «Витязю» в выездном матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» дома проиграл ярославскому «Локомотиву».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Иван Чехович (13-я минута) и Александр Полунин (26).
Хозяева смогли ответить шайбой Романа Абросимова (50).
«Витязь» потерпел пятое поражение подряд. Подмосковная команда с 10 очками занимает 8-е место на Западе. В активе «Локомотива» 11 баллов и пятая позиция.
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) - «Локомотив» (Ярославль) - 1:2 (0:1, 0:1, 0:0)
источник: «Советский спорт»