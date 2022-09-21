«Авангард» продлил победную серию до трех матчей, обыграв «Сочи»

«Авангард» оказался сильнее «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу омского клуба.
В составе победителей по голу забили Кристиан Ярош (2-я минута), Наиль Якупов (4), Рид Буше (52) и Семен Чистяков (59).
Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Никиты Попугаева (14).
Отметим, что «ястребы» одержали третью победу подряд.
В Восточной конференции «Авангард» с семью очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы. «Сочи» находится на 11-й строчке на Западе, имея в своем активе лишь два очка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» – «Авангард» – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
источник: «Советский спорт»