Сошников подписал соглашение с «Айлендерс»

Экс-форвард «Авангарда» Никита Сошников продолжит карьеру в НХЛ.
По информации агента Дэна Мильштейна, 28-летний хоккеист подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Трудовой договор рассчитан на один сезон. Условия контракта не разглашаются.
Отметим, что Сошников по окончании минувшего сезона стал неограниченно свободным агентом.
Никита провел 11 матчей за ЦСКА и 22 встречи за »Авагард» в регулярном чемпионате, набрав 16 (4+12) очков. В плей-офф форвард сыграл в 13 играх , заработав 8 (5+3) результативных баллов.
источник: «Советский спорт»