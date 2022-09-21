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Сошников подписал соглашение с «Айлендерс»

В НХЛ россиянин играл за «Торонто» и «Сент-Луис Блюз».
21 сентября 2022 21:55
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард «Авангарда» Никита Сошников продолжит карьеру в НХЛ.

По информации агента Дэна Мильштейна, 28-летний хоккеист подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Трудовой договор рассчитан на один сезон. Условия контракта не разглашаются.

Отметим, что Сошников по окончании минувшего сезона стал неограниченно свободным агентом.

Никита провел 11 матчей за ЦСКА и 22 встречи за »Авагард» в регулярном чемпионате, набрав 16 (4+12) очков. В плей-офф форвард сыграл в 13 играх , заработав 8 (5+3) результативных баллов.

источник: «Советский спорт»
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