Сошников подписал соглашение с «Айлендерс»

А где же драка? Почему «Сочи» Назарова не стал выяснять отношения с «Авангардом» на кулаках

Сочинцы проиграли домашний матч регулярного чемпионата КХЛ омичам (1:4), которые одержали третью подряд победу после серии из шести поражений.