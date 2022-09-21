Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий клубной пресс-службе после поражения от «Спартака» (0:2) в домашнем матче КХЛ.

«Второй период не понравился вообще. И многое еще не понравилось, если честно, и если мы сейчас с вами будем обсуждать это все, будет очень долго.

С чем связан такой нестабильный старт? Наверное, притираются друг к другу еще игроки. Думали, что все сразу будет хорошо», – сказал специалист.

Напомним, до матча со «Спартаком» казанский клуб шел на серии из трех побед кряду.

Следующий поединок клуб из Татарстана проведет 25 сентября. В этот день «Ак Барс» примет челябинский «Трактор».