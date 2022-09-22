Ларионов – о победе над «Трактором»: «Торпедо» отыграло приличный матч в плане терпения и желания

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его клуб на своей площадке обыграл «Трактор» (4:3).

Отметим, что в составе нижегородцев шайбы забросили Максим Летунов, Данил Веряев, Кенни Агостино и Алексей Кручинин. Эта победа стала для команды шестой в восьми встречах на старте сезона.

– Интересный матч, который изобиловал и голами, и удалениями, и интригой. «Трактор» до последнего пытался спасти матч. Большая заслуга наших хоккеистов, которые отыграли приличный матч в плане терпения, страсти и желания. Удаления – это небольшой минус, который мы будем разбирать, – цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в данный момент «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков.

23 сентября нижегородцы сыграют дома с «Авангардом».