Зарипов высказался о поражении «Ак Барса» в матче со «Спартаком»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением по поводу домашнего поражения клуба от «Спартака» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что команда из Татарстана прервала свою серию из трех побед кряду в лиге.

– Были неплохие скорости, но как таковых там розыгрышей, комбинаций не было. Но голевые возможности были, опять же реализация, завершающий бросок. Ну такая игра была равная, в принципе, до гола. Боялись какие-то рискованные передачи делать. Вот к этому и привело, что кто забил первым, тот и победил, – цитирует Зарипова портал «Метарейтинг».

Добавим, что в данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в восьми встречах.

25 сентября подопечные Дмитрия Квартальнова дома сыграют с «Трактором».