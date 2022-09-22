«Автомобилист» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Автомобилист» завершился в пользу гостей – 5:3.
В их составе отличились Олег Ли, Ефим Гуркин, Стефан Да Коста, Сергей Широков и Анатолий Голышев. У проигравших по шайбе забросили Александр Шаров, Никита Сетдиков и Владимир Бутузов.
Таким образом, клуб из Екатеринбурга выиграл пятый матч из последних шести, а «Сибирь» потерпела третье поражение за последние четыре встречи.
26 сентября команда Николая Заварухина примет «Куньлунь», а подопечные Андрея Мартемьянова днем ранее сыграют в гостях против «Витязя».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» – «Автомобилист» – 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
Голы:
0:1 – 2 Ли (Мэйсек)
0:2 – 3 Гуркин (Неучев)
1:2 – 16 Шаров (Бутузов, Мерфи)
2:2 – 26 Сетдиков (Мерфи, Основин)
2:3 – 34 Да Коста (Ли, Гуркин)
2:4 – 37 Широков (Баранцев, Эберт)
3:4 – 38 Бутузов (Бек, Шаров)
3:5 – 58 Голышев (Трямкин, Широков)