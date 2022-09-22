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«Автомобилист» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3.
22 сентября 2022 18:08
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Автомобилист» завершился в пользу гостей – 5:3.

В их составе отличились Олег Ли, Ефим Гуркин, Стефан Да Коста, Сергей Широков и Анатолий Голышев. У проигравших по шайбе забросили Александр Шаров, Никита Сетдиков и Владимир Бутузов.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга выиграл пятый матч из последних шести, а «Сибирь» потерпела третье поражение за последние четыре встречи.

26 сентября команда Николая Заварухина примет «Куньлунь», а подопечные Андрея Мартемьянова днем ранее сыграют в гостях против «Витязя».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» – «Автомобилист» – 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)

Голы:

0:1 – 2 Ли (Мэйсек)

0:2 – 3 Гуркин (Неучев)

1:2 – 16 Шаров (Бутузов, Мерфи)

2:2 – 26 Сетдиков (Мерфи, Основин)

2:3 – 34 Да Коста (Ли, Гуркин)

2:4 – 37 Широков (Баранцев, Эберт)

3:4 – 38 Бутузов (Бек, Шаров)

3:5 – 58 Голышев (Трямкин, Широков)

источник: «Советский спорт»
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