Григорий Пантелеев: Не могу сказать, что нас соперник обыграл – скорее, наверное, мы проиграли матч

«Команду соперника поздравляю с победой. Так, в целом, игра была примерно равная. Не могу сказать, что нас соперник обыграл – скорее, наверное, мы проиграли матч сами. Глупейшими, просто глупейшими ошибками. Такие было непозволительно допускать в данной игре, просто сами взяли и отдали её. Ну, а исполнительское мастерство игроков в Новокузнецке, к сожалению, получше наших – это что касается буллитов» - сообщил Пантелеев на пресс-конференции после матча.21 сентября в матче ВХЛ «красно-белые» проиграли Новокузнецкой команде со счётом 3:4.