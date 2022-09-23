Малкин верит в то, что «Питтсбург» станет победителем НХЛ в сезоне-2022/23

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша НХЛ.

Отметим, что новый сезон лиги для «пингвинов» стартует 14 октября с домашнего матча против «Аризоны Койотис».

– Я думаю, что у нас хорошая команда и что большинство игроков хотят остаться здесь, потому что они понимают, что у нас есть шанс победить в НХЛ. Мы работаем здесь каждый день. Мы работаем, чтобы победить. Я рад, что мы подписали Летанга, Ракелля. Это потрясающе, – цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, что летом этого года 36-летний россиянин подписал новый контракт с «Питтсбургом», рассчитанный до конца сезона-2025/2026. В прошедшем сезоне он набрал 48 (23+25) очков в 48 матчах.