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Французские игроки из КХЛ не будут вызываться в национальную команду

Речь идет о Стефане Да Косте и Йоанне Овитю.
23 сентября 2022 14:30
автор: Владислав Корегин

Федерация хоккея Франции приняла решение не вызывать в национальную команду игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. Данная информация появилась во французских СМИ.

Отметим, что в КХЛ выступают лишь два хоккеиста из Франции, а именно защитник «Нефтехимика» Йоанн Овитю и форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста. На двоих игроки отыграли в составе сборной 163 матча.

В текущем сезоне Овитю принял участие в семи играх, отдав один результативный пас. Что касается Да Косты, то на счету нападающего 12 (5+7) набранных очков в десяти встречах.

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Французские игроки из КХЛ не будут вызываться в национальную команду
Речь идет о Стефане Да Косте и Йоанне Овитю.
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