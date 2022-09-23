Французские игроки из КХЛ не будут вызываться в национальную команду

Федерация хоккея Франции приняла решение не вызывать в национальную команду игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. Данная информация появилась во французских СМИ.

Отметим, что в КХЛ выступают лишь два хоккеиста из Франции, а именно защитник «Нефтехимика» Йоанн Овитю и форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста. На двоих игроки отыграли в составе сборной 163 матча.

В текущем сезоне Овитю принял участие в семи играх, отдав один результативный пас. Что касается Да Косты, то на счету нападающего 12 (5+7) набранных очков в десяти встречах.