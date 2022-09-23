«Авангард» проиграл «Торпедо» и прервал серию из трех побед кряду

«Авангард» уступил нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:4.
В составе победителей по шайбе забросили Марк Марин, Максим Летунов, Деннис Ян и Сергей Гончарук. У «ястребов» отличились Алекс Бродхерст и Кристиан Ярош.
Таким образом, клуб из Омска прервал серию из трех побед кряду, а нижегородцы выиграли четвертый поединок подряд.КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» – «Авангард» – 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Голы:
1:0 – 15 Марин (Кручинин, Воронин)
1:1 – 42 Бродхерст (Шарипзянов, Толчинский)
2:1 – 44 Летунов (Ян, Агостино)
3:1 – 46 Ян (Летунов, Агостино)
3:2 – 56 Ярош (Якупов)
4:2 – 57 Гончарук (Кручинин)
источник: «Советский спорт»