ХК «Ростов» проигрывает в буллитах второй раз подряд

Игру омской команды прокомментировал на пресс-конференции главный тренер клуба Евгений Федоров: — Начали плохо, дали большую фору сопернику, потом вернулись в игру. Хорошо, что забили гол, отыгрались. Но при счёте 3:2, опять же, подвели ошибки, которые у нас часто бывают, поэтому игра перешла в овертайм. Помастеровитее оказались на буллитах.

— Как готовили команду?

— Не сказать, что мы хорошо выглядим, проиграли до этого две игры. Много молодых ребят, идёт большая ротация, и стараемся, чтобы у нас все поиграли. Сейчас не хватает немножко людей у нас, приехали 20 человек. Стараемся выжимать из ребят то, что можем. То, что они могут играть, мы знаем. Надо показывать это каждую игру.

Омчане по итогам прошлого сезона заняли 23 место, набрав 40 очков в 52 играх.