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«Металлург» обыграл «Куньлунь», одержав шестую победу подряд в КХЛ

Встреча прошла в Магнитогорске.
24 сентября 2022 17:16

«Металлург» оказался сильнее «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу магнитогорского клуба.

В составе победителей дубль оформил Андрей Чибисов. Также по одному разу отличились Никита Коростелев и Егор Яковлев.

Таким образом, «Металлург» одержал шестую победу кряду в лиге и с 16 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Куньлунь» находится на 10-й строчке Западной конференции, имея в своем активе семь очков.

В следующем матче «Металлург» примет дома минское «Динамо», а «Куньлунь» отправится в гости к «Автомобилисту». Обе игры состоятся 26 сентября.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» – «Куньлунь» – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Коростелев (Зернов), 26:24
2:0 – Чибисов (Керран, Лайпсик), 32:49
3:0 – Чибисов (Керран, Лайпсик), 37:38
4:0 – Яковлев (Коробкин, Майлле), 48:48

источник: «Советский спорт»
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