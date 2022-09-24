«Салават Юлаев» по буллитам переиграл минское «Динамо»

«Салават Юлаев» на своей площадке оказался сильнее минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встрече в основное время завершилась со счетом 2:2, а по буллитам точнее оказались уфимцы.

В составе хозяев отличились Александр Хмелевски (40-я минута) и Сергей Шмелев (47-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Никиты Пышкайло (43-я) и Виталия Пинчука (56-я).

Таким образом, «Салават Юлаев» с 12 очками поднялся на третью позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Динамо» находится на четвертой строчке Западной конференции, имея в своем активе 12 очков.

В следующем матче «СЮ» примет дома «Ак Барс» (27 сентября), а «Динамо» отправится в гости к «Металлургу» (26 сентября).