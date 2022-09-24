«Локомотив» оказался сильнее «Адмирала», одержав четвертую победу кряду в КХЛ

«Локомотив» на своей площадке оказался сильнее «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ярославского клуба.

В составе хозяев отличились Георгий Иванов (38-я минута) и Степан Никулин (45-я).

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Михала Криштофа (40-я).

Таким образом, «Локомотив» одержал четвертую победу подряд в лиге и с 13 очками расположился на шестой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Адмирал» находится на седьмой строчке Восточной конференции, имея в своем активе девять очков.

В следующем матче «Локомотив» примет дома «Барыс», а «Адмирал» отправится в гости к «Северстали». Обе игры состоятся 26 сентября.