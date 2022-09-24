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«Динамо» по буллитам обыграло СКА в матче КХЛ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
24 сентября 2022 19:43

СКА на своей площадке принимал московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее оказались сине-бело-голубые.

В составе хозяев отличился Дамир Жафяров (20-я минута).

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Эрика О'Делла (38-я).

Таким образом, СКА с 19 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» находится на второй строчке, имея в своем активе 14 очков.

В следующем матче СКА примет дома «Торпедо» (26 сентября), а «Динамо» сыграет в Москве против «Авангарда» (27 сентября).

источник: «Советский спорт»
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