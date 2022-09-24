Дубль Моисеева помог «Северстали» обыграть «Барыс» в матче КХЛ

«Северсталь» на своей площадке оказалась сильнее «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу череповецкого клуба.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Моисеев (3-я и 49-я минуты). Также по разу отличились Кирилл Пилипенко (22-я), Руслан Абросимов (25-я) и Александр Петунин (29-я).

Казахстанский клуб ответил заброшенными шайбами в исполнении Антона Сагадеева (20-я) и Джереми Бракко (39-я).

Таким образом, «Северсталь» с 11 очками поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Барыс» находится на шестой строчке Восточной конференции, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре «Северсталь» примет дома «Адмирал», а «Барыс» отправится в гости к «Локомотиву». Обе игры состоятся 26 сентября.