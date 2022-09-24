Кадейкин - о победе над «Динамо»: Вернулись к игре, которая приносит результат

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин дал комментарий после победы своей команды над минским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы много моментов создавали, пытались выжать максимум из каждого. Сейчас действуем более рационально и качественно, умнее. Отошли от бесшабашной игры, вернулись к той, которая приносит результат», - приводит слова хоккеиса пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, что в составе уфимцев отличились Александр Хмелевски (40-я минута) и Сергей Шмелев (47-я). Минчане ответили заброшенными шайбами в исполнении Никиты Пышкайло (43-я) и Виталия Пинчука (56-я).

После этой встречи «Салават Юлаев» с 12 очками поднялся на третью позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Динамо» находится на четвертой строчке Западной конференции, имея в своем активе 12 очков.

В следующем матче «СЮ» примет дома «Ак Барс» (27 сентября), а «Динамо» отправится в гости к «Металлургу» (26 сентября).