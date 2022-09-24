Кудашов заявил, что «Динамо» было уверено в победе над СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов дал комментарий после победы своей команды над СКА (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сейчас игры идут через день, и если зацикливаться на отдельных матчах, выплескиваться полностью, то на сезон не хватит. Была уверенность, что мы можем и должны выигрывать», - приводит слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.

Добавим, что после этой встречи СКА с 19 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» находится на второй строчке, имея в своем активе 14 очков.

В следующем матче СКА примет дома «Торпедо» (26 сентября), а «Динамо» сыграет в Москве против «Авангарда» (27 сентября).