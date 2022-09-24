Никитин прокомментировал итог матча с «Адмиралом»: Ровная игра. Хорошо, что победили

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал комментарий после победы своей команды над «Адмиралом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ровная игра, где-то мы не смогли реализовать моменты. Сопернику давали надежду, они нас держали в тонусе. Я думаю, что непростой матч для нас. Хорошо, что победили», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

В составе ярославцев отличились Георгий Иванов (38-я минута) и Степан Никулин (45-я). Хабаровчане ответили заброшенной шайбой в исполнении Михала Криштофа (40-я).

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в лиге и с 13 очками расположился на шестой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Адмирал» находится на седьмой строчке Восточной конференции, имея в своем активе девять очков.

В следующем матче «Локомотив» примет дома «Барыс», а «Адмирал» отправится в гости к «Северстали». Обе игры состоятся 26 сентября.