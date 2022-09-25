Бэкстрем назвал игрока, который может побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем прокомментировал погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Напомним, что в активе канадца 891 шайба. На счету россиянина на данный момент 780 голов и третье место в списке.

«Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки? Будет интересно посмотреть. Если кто и может взять эту планку, так это только Овечкин», — цитирует Бэкстрема шведские СМИ.

Добавим, что Овечкин играет за “Вашингтон” с 2005 года, в 2021 году он продлил контракт с клубом на пять лет и 47,5 млн долларов.