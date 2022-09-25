«Барыс» подписал канадского нападающего Шапю

Канадский нападающий Майкл Шапю стал игроком «Барыса». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

По информации источника, 30-летний форвард заключил с клубом из Казахстана трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2022/23.

Отметим, что в своей карьере Шапю выступал в НХЛ за такие команды, как «Монреаль Канадиэнс», «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс» и «Аризона Койотис». В североамериканской лиге хоккеист набрал 22 (6+16) очка в 182 матчах.

В данный момент «Барыс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе девять набранных очков в десяти играх.