Голкипер «Динамо» Коновалов высказался о победе клуба в матче со СКА

Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его клуб одержал победу над СКА (2:1).

Отметим, что столичной команде удалось серию из двух поражений кряду от армейцев. Ранее подопечные Алексея Кудашова уступали красно-синим со счетом 1:4 и 2:3.

– Мы отталкивались от своей игры, хоть и проиграли два матча против СКА. Нужно было набирать очки с этой командой. Мы не смотрели, что происходит у соперника. Хорошо, что выиграли. Парни сделали отличную работу в обороне, после чего забросили шайбу. Пусть одна, но она помогла уйти в овертайм и буллиты, где мы добыли победу, – цитирует Коновалова пресс-служба бело-голубых.

Добавим, что в данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков. 27 сентября москвичи сыграют дома с «Авангардом».