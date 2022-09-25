«Пьяным на работе меня никто не видел». Разин объяснил свое отсутствие в матче с «Барысом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, почему отсутствовал на скамейке команды в игре с «Барысом».

Отметим, что команда из Череповца одержала победу со счетом 5:2. Разин объяснил своё отсутствие болезнью

«Я не безгрешен. Мне нравится белое сухое вино и хороший дорогой коньяк. Иногда могу выпить баночку пива. Но у меня есть хорошее качество, которым горжусь: я знаю свою дозу! Поэтому ни разу пьяным на работе меня никто не видел», — написал специалист в своем телеграм-канале.

Добавим, что 26 сентября «Северсталь» сыграет на своем льду с «Адмиралом» из Владивостока.