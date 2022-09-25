Артемий Панарин: Смены с Кравцовым прошли хорошо

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от тренировки в одном звене с соотечественником Виталием Кравцовым.

«Мы обсуждаем с Виталием, какие изменения можно внести. Рассматриваем разные варианты. Совместные смены прошли хорошо. Теперь мы должны поддерживать этот уровень», — приводят североамериканские СМИ слова Панарина.

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан объявлял, что россияне будут наигрываться в одном звене с Винсентом Трочеком.