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Четыре шайбы Шарова принесли «Сибири» выездную победу над «Витязем»

Матч прошел в Балашихе.
25 сентября 2022 16:30
автор: Александр Поволоцкий

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» на своем льду уступил новосибирской «Сибири».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых четыре шайбы забросил Александр Шаров (14-я, 17-я, 55-я и 64-я минуты). Еще один гол в активе Владимира Бутузова (7).

Хозяева, проводящие свои матчи в Балашихе, смогли ответить шайбами Владимира Галузина (3 и 57), Александра Яремчука (23) и Алексея Волгина (36).

«Витязь» набрал 11 очков в десяти встречах (9-е место в таблице Восточной конференции). В активе новосибирцев 13 очков в 11 играх (3-е место).

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) - «Сибирь» (Новосибирск) - 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)

источник: «Советский спорт»
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