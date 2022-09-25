Четыре шайбы Шарова принесли «Сибири» выездную победу над «Витязем»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» на своем льду уступил новосибирской «Сибири».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых четыре шайбы забросил Александр Шаров (14-я, 17-я, 55-я и 64-я минуты). Еще один гол в активе Владимира Бутузова (7).

Хозяева, проводящие свои матчи в Балашихе, смогли ответить шайбами Владимира Галузина (3 и 57), Александра Яремчука (23) и Алексея Волгина (36).

«Витязь» набрал 11 очков в десяти встречах (9-е место в таблице Восточной конференции). В активе новосибирцев 13 очков в 11 играх (3-е место).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) - «Сибирь» (Новосибирск) - 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)



