Шаров стал первым игроком «Сибири», оформившим покер в одном матче КХЛ

«Сибирь» на выезде оказалась сильнее «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу новосибирского клуба.

В составе победителей четыре шайбы забросил Александр Шаров (14-я, 17-я, 55-я и 64-я минуты). Хоккеист стал первым игроком «Сибири», кто смог оформить покер в игре КХЛ.

Еще один гол в активе Владимира Бутузова (7).

Хозяева, проводящие свои матчи в Балашихе, смогли ответить шайбами Владимира Галузина (3 и 57), Александра Яремчука (23) и Алексея Волгина (36).

«Витязь» набрал 11 очков в десяти встречах (9-е место в таблице Восточной конференции). В активе новосибирцев 13 очков в 11 играх (3-е место).