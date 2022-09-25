Мартемьянов - о победе над «Витязем»: Боевую игру показали обе команды. Интрига была приличная

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов дал комментарий после выездного матча против «Витязя» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень напряженный матч. Хорошую, боевую игру показали обе команды. Интрига была приличная. Хочу пожелать парням из команды «Витязя», получившим травмы, чтобы со здоровьем все обошлось», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых четыре шайбы забросил Александр Шаров (14-я, 17-я, 55-я и 64-я минуты). Еще один гол в активе Владимира Бутузова (7).

Хозяева, проводящие свои матчи в Балашихе, смогли ответить шайбами Владимира Галузина (3 и 57), Александра Яремчука (23) и Алексея Волгина (36).

«Витязь» набрал 11 очков в десяти встречах (9-е место в таблице Восточной конференции). В активе новосибирцев 13 очков в 11 играх (3-е место).