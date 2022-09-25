Гол Галиева принес «Ак Барсу» победу над «Трактором»

«Ак Барс» на своем льду нанес поражение «Трактору» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе казанского клуба отличились Кирилл Панюков (3), Вячеслав Войнов (43) и Станислав Галиев (47).
У челябинской команды отличились Артем Блажиевский (33) и Сергей Телегин (37).
Таким образом, «Ак Барс» одержал шестую победу в сезоне. Команда Олега Знарка занимает третье место на Востоке, набрав 13 очков. «Трактор» потерпел седьмое поражение в чемпионате и располагается на девятой строчке, имея в активе восемь баллов.
27 сентября «Ак Барс» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». А на следующий день «Трактор» дома примет «Куньлунь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы:
1:0 – Панюков (Сафонов, Тарасов)
1:1 – Блажиевский (Капустин)
1:2 – Телегин (Бурдасов)
2:2 – Войнов (Галиев, Семенов)
3:2 – Галиев (Радулов, Шипачев)
Вратари: Билялов - Мыльников.