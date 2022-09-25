Гол Галиева принес «Ак Барсу» победу над «Трактором»

«Ак Барс» на своем льду нанес поражение «Трактору» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе казанского клуба отличились Кирилл Панюков (3), Вячеслав Войнов (43) и Станислав Галиев (47).

У челябинской команды отличились Артем Блажиевский (33) и Сергей Телегин (37).

Таким образом, «Ак Барс» одержал шестую победу в сезоне. Команда Олега Знарка занимает третье место на Востоке, набрав 13 очков. «Трактор» потерпел седьмое поражение в чемпионате и располагается на девятой строчке, имея в активе восемь баллов.

27 сентября «Ак Барс» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». А на следующий день «Трактор» дома примет «Куньлунь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы:

1:0 – Панюков (Сафонов, Тарасов)

1:1 – Блажиевский (Капустин)

1:2 – Телегин (Бурдасов)

2:2 – Войнов (Галиев, Семенов)

3:2 – Галиев (Радулов, Шипачев)

Вратари: Билялов - Мыльников.