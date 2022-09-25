Дубль Телегина помог «Авангарду» обыграть «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Нефтехимик» на своей площадке принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу омского клуба.

В составе гостей дубль оформил Иван Телегин (11-я и 12-я минуты). Также один раз отличился Наиль Якупов (51-я).

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Михаила Назарова (3-я) и Павла Порядина (50-я).

Таким образом, «Авангард» с девятью очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел 10-е поражение кряду и располагается на 11-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем матче «Авангард» отправится в гости к московскому «Динамо», а «Нефтехимик» примет дома «Сибирь». Обе игры состоятся 27 сентября.