«Амур» в овертайме одержал выездную победу над «Сочи»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Амуром» завершился победой хабаровской команды.
Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу дальневосточного клуба.
Отметим, что в составе «Амур» дубль оформил Владислав Барулин (43-я и 62-я минуты). Соперник ответил голом Никиты Попугаева (6-я).
Таким образом, «Амур» набрал девять очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» идет 11-м на Западе (3 очка).
27 сентября хабаровский клуб сыграет в гостях против «Витязя», а клуб из Сочи на следующий день примет минское «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) – «Амур» (Хабаровск) – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 – Попугаев (Тянулин, Морроу), 05:00
1:1 – Барулин (Карпов, Коростелев), 42:04 (бол.)
1:2 – Барулин (Шаров, Терещенко), 61:42
Вратари: Мельничук - Аликин.