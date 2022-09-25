Гатиятулин - о поражении от «Ак Барса»: «Трактору» нужно быть увереннее, не бояться играть

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения своей команды от «Ак Барса» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Нужно давать сопернику меньше шансов. Нужно быть увереннее, не бояться играть. Нам хотелось бы побеждать, делать это как можно чаще. Надо быть еще более аккуратными, чтобы не давать поводов для удалений», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

Отметим, что в составе казанского клуба отличились Кирилл Панюков (3), Вячеслав Войнов (43) и Станислав Галиев (47). У челябинской команды отличились Артем Блажиевский (33) и Сергей Телегин (37).

«Ак Барс» одержал шестую победу в сезоне. Команда Олега Знарка занимает третье место на Востоке, набрав 13 очков. «Трактор» потерпел седьмое поражение в чемпионате и располагается на девятой строчке, имея в активе восемь баллов.

27 сентября «Ак Барс» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». А на следующий день «Трактор» дома примет «Куньлунь».