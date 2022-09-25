СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гатиятулин - о поражении от «Ак Барса»: «Трактору» нужно быть увереннее, не бояться играть

Челябинский клуб уступил со счетом 2:3.
25 сентября 2022 21:18

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения своей команды от «Ак Барса» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Нужно давать сопернику меньше шансов. Нужно быть увереннее, не бояться играть. Нам хотелось бы побеждать, делать это как можно чаще. Надо быть еще более аккуратными, чтобы не давать поводов для удалений», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

Отметим, что в составе казанского клуба отличились Кирилл Панюков (3), Вячеслав Войнов (43) и Станислав Галиев (47). У челябинской команды отличились Артем Блажиевский (33) и Сергей Телегин (37).

«Ак Барс» одержал шестую победу в сезоне. Команда Олега Знарка занимает третье место на Востоке, набрав 13 очков. «Трактор» потерпел седьмое поражение в чемпионате и располагается на девятой строчке, имея в активе восемь баллов.

27 сентября «Ак Барс» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». А на следующий день «Трактор» дома примет «Куньлунь».

источник: ХК «Трактор»
Это интересно:
Гатиятулин - о поражении от «Ак Барса»: «Трактору» нужно быть увереннее, не бояться играть
Челябинский клуб уступил со счетом 2:3.
25.09.2022 21:18
Хоккей
«Амур» в овертайме одержал выездную победу над «Сочи»
Команда Андрея Назарова является аутсайдером чемпионата.
25.09.2022 19:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гол Галиева принес «Ак Барсу» победу над «Трактором»
Казанский клуб поднялся на третье место в конференции.
25.09.2022 19:19
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Дубль Телегина помог «Авангарду» обыграть «Нефтехимик» в матче КХЛ
Встреча прошла в Нижнекамске.
25.09.2022 19:14
Хоккей
Буцаев - о поражении «Витязя» от «Сибири»: Опять в первом периоде подвела дисциплина
Подмосковный клуб потерпел не может одержать победу в шестом матче подряд.
25.09.2022 18:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мартемьянов - о победе над «Витязем»: Боевую игру показали обе команды. Интрига была приличная
«Сибирь» обыграла своего соперника со счетом 5:4 ОТ.
25.09.2022 17:55
Хоккей
Шаров стал первым игроком «Сибири», оформившим покер в одном матче КХЛ
Хоккеист отличился результативностью в игре против «Витязя» (5:4 ОТ).
25.09.2022 17:05
Хоккей
Четыре шайбы Шарова принесли «Сибири» выездную победу над «Витязем»
Матч прошел в Балашихе.
25.09.2022 16:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Артемий Панарин: Смены с Кравцовым прошли хорошо
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.
25.09.2022 16:08
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Пьяным на работе меня никто не видел». Разин объяснил свое отсутствие в матче с «Барысом»
Специалист тренирует команду с 2018 года.
25.09.2022 15:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Подножка Слуцкому от Евсеева! Как «Рубин» проиграл в Ярославле и едва не вылетел из «зоны РПЛ»
Мучительно сложным получается для Леонида Слуцкого попытка сходу вернуться в элитный дивизион из Первой Лиги, куда, напомним, казанский клуб сенсационного угодил по итогам прошлого чемпионата под руководствам этого же тренера.
На Ходынке «хоронили»… Валиеву. Почему Камила каталась в черном, без суперпрыжков, а потом плакала
В Москве продолжаются контрольные прокаты сборной России. В воскресенье лучшие фигуристки страны исполняли новые произвольные программы.
Третий золотой дубль за два месяца! Как Самсонова и Александрова продолжили традицию побеждать в один день
25 сентября с интервалом менее трех часов российские теннисистки выиграли финальные матчи двух разных турниров: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Токио, Екатерина Александрова – в Сеуле.
Мужество Роналду и конфуз Испании. Как Португалия вышла в лидеры своей группы Лиги наций
В Лиге наций матчи второй группы принесли неожиданные результаты: чехи были разбиты дома Португалией (0:4), а испанцы проиграли на своем поле швейцарцам (1:2), осложнив борьбу за первое место.
Кондратюк перекрутил четверной на глазах у Трусовой. Чем запомнился первый день контрольных прокатов
В субботу фигуристы сборной России показали в «Мегаспорте» короткие программы, подготовленные к новому сезону.
«Можно говорить про поле не лучшего качества, но…» Бушманов — о невзрачной победе России над Киргизией
Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от контрольного матча Киргизия - Россия (1:2).
Секрет Валиевой и блюз от Трусовой. Как прошла премьера новых программ лучших фигуристок России
На льду московской арены «Мегаспорт» начались контрольные прокаты национальной сборной – первое топ-событие российского сезона-2022/23.
Немобилизованная сборная. Как Россия чудом вырвала победу в Бишкеке
В первом за 10 месяцев матча наша национальная команда вымучила победу у Киргизии (2:1), разочаровав игрой и отношением к делу.
Как доехать на «товарняке». Почему важно следить за контрольными матчами перед ЧМ-2022
Середина осени - пора, когда большинство неевропейских сборных-участниц чемпионата мира в Катаре проводит товарищеские матчи или «товарняки». Для любителей ставок это ключевой момент для оценки будущих вложений в главный турнир четырехлетия.
Последний мазок художника! Как Федерера проводили из большого тенниса в Лондоне
Знаменитый швейцарец Роджер Федерер завершил карьеру: в прощальном матче на «Кубке Лэйвера» они в паре с Рафаэлем Надалем проиграли в упорной борьбе Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика