Галиев - об игре с «Трактором»: Знали, что против нас выйдет хорошая команда

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев дал комментарий после победы своей команды над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы настраивались, тем более играли дома. Знали, что против нас выйдет хорошая команда. Надо находить свою игру, не доводить матчи до овертаймов, все решать в основное время», - приводит слова хоккеиста пресс-служба казанского клуба.

Отметим, что в составе казанского клуба отличились Кирилл Панюков (3), Вячеслав Войнов (43) и Станислав Галиев (47). У челябинской команды отличились Артем Блажиевский (33) и Сергей Телегин (37).

«Ак Барс» одержал шестую победу в сезоне. Команда Олега Знарка занимает третье место на Востоке, набрав 13 очков. «Трактор» потерпел седьмое поражение в чемпионате и располагается на девятой строчке, имея в активе восемь баллов.

27 сентября «Ак Барс» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». А на следующий день «Трактор» дома примет «Куньлунь».