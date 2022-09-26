Два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо» в предсезонном матче

«Миннесота» победила «Колорадо» в предсезонном матче со счетом 3:2.

Основное время завершилось со счетом 2:2. В обоих шайбах «Уайлд» поучаствовал российский нападающий Кирилл Капризов, став автором гола и результативной передачи.

По завершению основного времени команды играли овертайм в формате три на три.

Автором победного гола стал нападающий «Миннесоты» Райан Хартман.

Добавим, что регулярный чемпионат нового сезона начнется 7 октября с матча «Нэшвилл» - «Сан-Хосе», который пройдет в Праге.