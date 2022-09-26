«Металлург» обыграл минское «Динамо» в Магнитогорске, одержав свою седьмую победу кряду в КХЛ

Хоккеисты «Металлурга» на своей площадке обыграли минское «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе хозяев шайбы забросил Филипп Майе (4-я минута), Никита Коростелев (30), Андрей Чибисов (32) и Егор Коробкин (60). Соперник ответил голом Райана Спунера (49).
Таким образом, «Металлург» набрал 18 очков и остался на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Минчане идут пятыми на Западе (14 очков).
30 сентября команда из Магнитогорска сыграет дома против «Нефтехимика», а «Динамо» двумя днями ранее отправится в гости к «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Минск) – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы:
1:0 – Майе (Лайпсик), 03:10
2:0 – Коростелев (Зернов, Карпов), 29:30 (бол.)
3:0 – Чибисов (Яковлев, Паскуале), 31:54
3:1 – Спунер (Мартынов), 48:35
4:1 – Коробкин (Лайпсик, Керран), 59:05
Вратари: Паскуале – Колосов.