«Автомобилист» дома разгромил «Куньлунь», забросив шесть шайб в ворота соперника

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Куньлунь» завершился победой екатеринбургской команды со счетом 6:1.
Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий хозяев Сергей Широков, отличившийся дублем 25-й и 27-й минутах, а также отдавший результативную передачу на Кертиса Волка (58). По шайбе забросили Брукс Мэйсек (13), Ник Эберт (17) и Георгий Белоусов (53).
У гостей авторами результативного броска стал Брэндон Ип (19).
Добавим, что «Автомобилист» набрал 17 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» идет десятым на Западе (7 очков).
29 сентября екатеринбуржцы сыграют дома против «Ак Барса», а команда из Пекина днем ранее в Челябинске встретится с «Трактором».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы:
1:0 – Мэйсек (Да Коста, Эберт), 12:04 (бол.)
2:0 – Эберт (Да Коста, Волк), 16:13 (бол.)
2:1 – Ип (Спроул, Лесли), 18:21 (бол.)
3:1 – Широков (Голышев, Эберт), 24:18
4:1 – Широков (Да Коста, Эберт), 26:47 (бол.)
5:1 – Белоусов (Гуркин, Голышев), 52:10 (бол.)
6:1 – Волк (Широков, Да Коста), 57:36
Вратари: Маттсон – Смит.