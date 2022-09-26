«Автомобилист» дома разгромил «Куньлунь», забросив шесть шайб в ворота соперника

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Куньлунь» завершился победой екатеринбургской команды со счетом 6:1.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий хозяев Сергей Широков, отличившийся дублем 25-й и 27-й минутах, а также отдавший результативную передачу на Кертиса Волка (58). По шайбе забросили Брукс Мэйсек (13), Ник Эберт (17) и Георгий Белоусов (53).

У гостей авторами результативного броска стал Брэндон Ип (19).

Добавим, что «Автомобилист» набрал 17 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» идет десятым на Западе (7 очков).

29 сентября екатеринбуржцы сыграют дома против «Ак Барса», а команда из Пекина днем ранее в Челябинске встретится с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Мэйсек (Да Коста, Эберт), 12:04 (бол.)

2:0 – Эберт (Да Коста, Волк), 16:13 (бол.)

2:1 – Ип (Спроул, Лесли), 18:21 (бол.)

3:1 – Широков (Голышев, Эберт), 24:18

4:1 – Широков (Да Коста, Эберт), 26:47 (бол.)

5:1 – Белоусов (Гуркин, Голышев), 52:10 (бол.)

6:1 – Волк (Широков, Да Коста), 57:36

Вратари: Маттсон – Смит.