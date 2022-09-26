СКА добился домашней победы над «Торпедо»

СКА в Санкт-Петербурге победил «Торпедо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе армейцев шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Валентин Зыков (37) и Александр Волков (43).
Сегодняшняя победа стала для красно-синих десятой на старте сезона при одном поражении. В данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Торпедо» идет четвертым (14 очков).
28 сентября СКА на своем поле примет «Адмирал», а «Торпедо» в тот же день на выезде встретится с «Локомотивом».
источник: «Советский спорт»