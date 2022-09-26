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СКА добился домашней победы над «Торпедо»

Армейский клуб продолжает лидировать на Западе.
26 сентября 2022 21:44
автор: Владислав Корегин

СКА в Санкт-Петербурге победил «Торпедо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе армейцев шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Валентин Зыков (37) и Александр Волков (43).

Сегодняшняя победа стала для красно-синих десятой на старте сезона при одном поражении. В данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Торпедо» идет четвертым (14 очков).

28 сентября СКА на своем поле примет «Адмирал», а «Торпедо» в тот же день на выезде встретится с «Локомотивом».

источник: «Советский спорт»
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