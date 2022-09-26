«Северсталь» уступила «Адмиралу» в серии буллитов

«Северсталь» потерпела домашнее поражение от «Адмирала» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по одной шайбе. У хозяев гол забил Даниил Вовченко (40-я минута), а у гостей Николай Елисеев (6).

В серии буллитов победой дальневосточной команде принес точный бросок Александра Горшкова.

Таким образом, «Северсталь» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков. «Адмирал» идет шестым на Востоке (11 очков).

30 сентября череповчане в гостях встретятся с «Локомотивом», а клуб из Владивостока в тот же день сыграет в Санкт-Петербурге со СКА.