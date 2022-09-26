Шайба Плотникова принесла ЦСКА победу над «Спартаком» в овертайме

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой армейцев – 3:2 ОТ.

В прошедшей встрече авторами заброшенных шайб в составе красно-синих стали Антон Слепышев (20-я минута) и Константин Окулов (44). У соперника голами отметились Егор Савиков (34) и Данила Квартальнов (58).

В овертайме победу команде Сергея Федорова принес Сергей Плотников (61).

Таким образом, ЦСКА прервал свою серию из двух поражений кряду в лиге и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков. «Спартак» располагается на второй строчке (15 очков).

29 сентября армейцы сыграют дома против «Сибири», а красно-белые днем ранее на своем поле примут «Барыс».