«Барыс» одержал минимальную победу над «Локомотивом» в выездном матче

«Барыс» в гостях обыграл «Локомотив» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в основное время команды не отличились заброшенными шайбами. Победный буллит на счету Никиты Михайлиса.
В данный момент клуб из Нур-Султана занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке Запада (14 очков).
28 сентября «Барыс» сыграет в гостях против «Спартака», а железнодорожники в тот же день у себя примут «Торпедо».
источник: «Советский спорт»