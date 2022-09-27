В Чехии сообщили, что российские игроки смогут въехать в страну на матчи НХЛ по ранее выданным визам

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался по поводу возможного участия хоккеистов из России в матчах регулярного чемпионата НХЛ, которые пройдут в Праге.

По его словам, россиянам разрешат въезд в страну, если у них будут иметь ранее выданные для этого визы.

– Новые визы в Прагу российские игроки НХЛ не получат, но действующие будут приняты как удовлетворяющие, — цитируют Липавского чешские СМИ.

Напомним, что 7 и 8 октября состоятся матчи между «Сан‑Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». За клубы выступают восемь россиян.