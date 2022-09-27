Сборные России и Белоруссии не смогут получить места на чемпионат мира-2023

Генеральный секретарь чемпионата мира по хоккею 2023 в Риге и Тампере Хейкки Хиетанена заявил, что сборные России и Белоруссии не будут допущены до турнира при стабилизации политической обстановки.

«В турнире сыграют ранее заявленные команды. Они не виноваты в происходящем. Решения Международной федерации хоккея приняты, и нет причин их менять. Низшие дивизионы ЧМ-2023 тоже заполнены, лишних мест нет», - приводит слова Хиетанена финская пресса.

Напомним, что чемпионат мира 2023 года изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге.