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Сборные России и Белоруссии не смогут получить места на чемпионат мира-2023

Команды, которые сыграют на грядущем мировом первенстве, определены.
27 сентября 2022 18:09
автор: Максим Скороходов

Генеральный секретарь чемпионата мира по хоккею 2023 в Риге и Тампере Хейкки Хиетанена заявил, что сборные России и Белоруссии не будут допущены до турнира при стабилизации политической обстановки.

«В турнире сыграют ранее заявленные команды. Они не виноваты в происходящем. Решения Международной федерации хоккея приняты, и нет причин их менять. Низшие дивизионы ЧМ-2023 тоже заполнены, лишних мест нет», - приводит слова Хиетанена финская пресса.

Напомним, что чемпионат мира 2023 года изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге.

источник: «Советский спорт»
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