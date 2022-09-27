Три очка Петрова принесли «Ак Барсу» победу над «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Салават Юлаев» со счетом 3:0.

В составе команда Олега Знарка две шайбы в большинстве забросил Кирилл Петров (35-я и 51-я минуты), еще один гол забил Дмитрий Кагарлицкий, которому ассистировал Петров (46).

Таким образом, клуб из Казани набрал 15 очков и продолжает занимать третье место в Восточной конференции, в которой башкирская команда идет пятой, имея 12 очков.

29 сентября «Ак Барс» сыграет на выезде с «Автомобилистом», «Салават Юлаев» на следующий день проведет гостевую встречу против «Трактора».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Петров (Сафонов, Токранов), 34:42 (Бол.)

0:2 – Кагарлицкий (Шипачев, Петров), 45:44

0:3 - Петров (Кагарлицкий, Хафизуллин), 50:04 (Бол.)