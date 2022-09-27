Дубль Уилсона принес победу «Витязю» над «Амуром»

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Амур» со счетом 3:1.
За команду Московской области дублем отличился Скотт Уилсон, забив сначала в большинстве (17-я минута), а потом в равных составах (35), а Тайлер Гроавац установил окончательный счет, поразив пустые ворота (60).
В клубе из Хабаровска шайбу забросил Ярослав Лихачев (26).
Таким образом, коллектив из Балашихи набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в Западной конференции, а «тигры» идут девятыми на Востоке, имея в своем активе 9 очков.
«Амур» 29 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Витязь» на следующий день примет «Адмирал».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) - «Амур» (Хабаровск) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Уилсон (Абросимов), 16:33 (Бол.)
1:1 – Лихачев (Шаров), 25:04
2:1 - Уилсон (Яремчук), 34:43
3:1 - Гроавац, 59:44 П.В.